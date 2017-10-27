Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yapılan haberlerle çarpıtmalarla, sistemli saldırmalarla seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar." dedi.

"Tüm mağdurların haklarını savunan bir Türkiye var"



Arslan, halka hizmeti, hakka hizmet bilerek hareket ettiklerini vurgulayarak, gecelerini gündüzlerine katarak, canla başla millet için çalıştıklarını anlattı.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünü düstur edindiklerini kaydeden Bakan Arslan, şu görüşlerini paylaştı:



"Çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin temel şartı millî iradeye sahip çıkmaktır. Ayrıca binlerce yıldır medeniyetimize ve geleneklerimize bağlı kalarak kültürümüzü sahiplenerek ve köklerimizi daha da derinlere salarak yerli, millî kalmaktır. Tarihimizin, medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk, dünden daha büyük. Hem Türkiye'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda çok zor süreçler yaşanıyor. Gazze, Suriye, Irak, Afganistan, Somali, Türkistan, Arakan ve Myanmar'da Müslümanların gözyaşları dökülüyor, mazlumların kanı akıyor. Müslüman olsun olmasın, tüm mağdurların haklarını cesaretle savunan bir Türkiye var, iyi ki var. Tüm dünya milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye'nin ve mazlumların geleceği için cesaretle mücadele eden Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın sesini duyuyor, duymaya devam edecek. "



"Operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kirli odakların hedefi hâline geldiğini belirten Arslan, Recep Tayip Erdoğan'ın şahsında ülkeye, millete, değerlerine, birliğine ve millî iradesine saldırı yapıldığının bilindiğini ifade etti.



Arslan, "Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yapılan haberlerle çarpıtmalarla, sistemli saldırmalarla seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle, millî iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Özellikle dini İslam'ı o kötü emellerine alet etmek adına terör örgütleri oluşturuyorlar, onun üzerinden bu coğrafyayı karıştırıyorlar. Yedi düvelin bir araya getirdiği terör örgütleri alçakça, kahpece saldırılarla polisimizi, askerimizi korucumuzu çoluğumuzu çocuğumuzu demeden sivil vatandaşlarımıza saldırıyor. Ne yazık ki kan akıtıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu millet şehit olmaya hazırdır"



Bazı parti, sivil toplum kuruluşlarının alenen veya üstü kapılı, bilerek, bilmeyerek, bu eli kanlı terör örgütlerine destek olduğunu anlatan Bakan Arslan, terör örgütlerinin hiçbir zaman başarılı olamayacağını bildirdi.



Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ne yaparlarsa yapsınlar, bilsinler ki bin yıldır bu coğrafyada muvaffak olamadıkları gibi, yüz sene önce 30 Ekim Kars'ın kurtuluşu dâhil olmak üzere, istiklal mücadelesinde Sarıkamış'ta o gencecik ecdadın donmak pahasına gözünü kırpamadan şehit olmaya gittiği gibi bu millet şehit olmaya hazırdır. Dolayısıyla millet bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek, onlar da hiçbir zaman muvaffak olmadılar, olamayacaklar."



Buradaki programın ardından beraberindekilerle Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesindeki "Kesimhane" inşaatını inceleyen Arslan, şantiye yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Bir süre inşaat işçileriyle konuşan Arslan, daha sonra işçilere yardım etti.