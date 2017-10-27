Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarifeli uçakla İstanbul’dan Kiev’deki Borispol havaalanına gelen Çiygöz ve Ümerov'u, Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, KTMM Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Ukrayna Enformasyon Politikası Bakan Yardımcısı Emine Cabbarova, Ahtem Çiygöz’ün eşi Elmira Çiygöz, İlmi Ümerov’un kızı Ayşe Çiygöz ve Kırım Tatarlarından oluşan bir grup karşıladı.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önlerinde büyük bir ödev bulunduğunu, mücadelelerine durmadan devam edeceklerini söyledi.

Kırımoğlu, Rus hapishanelerinde bulunan diğer Ukraynalı siyasi tutukluların serbest bırakılması için de gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

KTMM Başkanı Çubarov da Çiygöz ve Ümerov’un serbest kalmasının ardından Kırım Tatarlarına olan desteğin daha da büyüyeceğini söyledi. Çubarov, "Kırım’da Rus işgal yönetimi tarafından takip edilen diğer insanlar yalnız kalmayacaklar. Ukrayna devleti, hatta Meclis onlar için mücadele edecek." dedi.

Ahtem Çiygöz de Kırım Tatar halkı tutsak iken kendisinin serbest bırakılmasına özgürlük diyemeyeceğini ifade etti. Çiygöz, vatan, millet, toprak için verilen mücadeleyle sağlanacak özgürlüğün önemine işaret ederek, "Kurtuluşumuz semboliktir. Kırım Tatar halkı arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil bir koruyucusu olduğunu hissetti." diye konuştu.

İlmi Ümerov ise "Kırım’ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerçekleşecek. Bu bizim elbette görevimizdir." dedi.

Ukrayna'dan Çiygöz ve Ümerov’a üstün hizmet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım’da cezaevinden serbest bırakılan Çiygöz ve Ümerov’u kabul ederek Ukrayna devlet nişanı verdi. Çiygöz 3. derece üstün hizmet nişanı, Ümerov 2. derece üstün hizmet nişanı aldı.

Törende konuşan Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Çünkü onun (Ukrayna'ya) ziyareti esnasında Ahtem Çiygöz’ün ve İlmi Ümerov’un serbest kalmasına yönelik iyi bir şekilde eşgüdümlü hareket etmek için anlaştık. O (Erdoğan) bana bunu kimseye söylemememi rica etti." dedi.

Rusya’nın elinde bulunan diğer Ukraynalı siyasi tutukluların serbest bırakılmasının öncelikleri olduğunu belirten Poroşenko, onların mutlaka geri döneceğine inandıklarını ifade etti.

Poroşenko, "Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Ukrayna işgalden kurtulacak. Bu gerek Donbas gerek yasa dışı ilhak edilen Kırım için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.