Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri'nin açıklaması şöyle; "Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun aldığı bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa'ya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz. Parlamento'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz.

Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz.

Türkiye, dost ve müttefik İspanya'nın hükûmet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir."