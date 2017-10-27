Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk canlı yayınında Ece Üner'in konuğu oldu.

Suriye'de yaşanan katliamların konuşulduğu programda; Perinçek eli kanlı lider Esad'ı savundu.

''ESAD'IN KURTULUŞ SAVAŞI''

Halkına karşı kimyasal bomba kullanmaktan bile kaçınmayan katil Esad'ın yaptıklarını Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzeten Perinçek, Ece Üner'i şaşırttı.

ECE ÜNER İNANAMADI

Programın moderatörü Üner, Doğu Perinçek'ten sözlerini tekrarlamasını istedi.

Perinçek, bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaşanan iç isyanlarda benzer adımlar attığını ifade etti.