Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararında, Pavey'in milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 25 Ekim'deki 13'üncü birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşürülmesi Resmî Gazete'de
28.10.2017 - 02:33 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : şafak pavey,remsi gazete,
514930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514930.aspx
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