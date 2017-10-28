Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları öğrenilen göçmenlerin Ankara’ya gideceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçeye bağlı Veletler köyü yakınlarında bir minübüsü durdu. Minibüste İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 1 çocuk, 1 kadın toplam 53 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan Afgan göçmenler işçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Olayın duyulmasının ardından İlçe Kaymakamı Bahadır Güneş, kaçak göçmenlerin yanına giderek bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki Afgan uyruklu göçmenleri ziyaret eden Güneş, göçmenlerle sohbet ederek yemek verilmesi için talimat verirken sağlık kontrolünden geçirilmelerini de sağladı. Aç susuz seyahat eden göçmenlerin kumanya dağıtımında İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu yakından ilgilendi. Sağlık kontrolünde rahatsızlığı olduğu tespit edilen kaçak göçmenler arasında bulunan yaşlı çift sağlık görevlileri tarafından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kalacak yerleri tahsis edilen göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinden iki gün önce yola çıkan göçmenlerin çalışmak için Ankara’ya gittikleri öğrenildi.