Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner ÇETİN ANKARA

Türkiye ve İran’ın, Suriye sahasında ve Irak’taki belli konularda ve belli bölgelerde mikro düzeyde dahi olsa birlikte hareket etme yönünde aldığı kararlar üç aydan bu yana sahada kendini hissettirmeye başladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ağustos ayında gerçekleşen Ankara ziyareti, Ankara-Tahran-Moskova hattında süre gelen görüşmelerin bir yansıması olarak adlandırılmıştı. Gazetemizin gündeme taşıdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da doğruladığı “Kandil’e ortak operasyon” fikri de bu süreçte şekillenmişti. Ankara-Tahran hattında yapılan çalışmalar ve son 55 günden bu yana sürdürülen operasyonun alt yapısına dair 22 eş güdüm toplantısında önemli mesafeler kat edildi. Toplantılarda, Kandil Dağı ve bölgesindeki fiziki şartların dikkate alınarak operasyonel sürece dair en az 5 aya daha ihtiyaç duyulduğu hususunda anlaşıldığı öğrenildi. İranlı diplomatik kaynaklar, PKK’nın Kandil dışında Sincar bölgesine kadar uzanan çok ciddi bir network ve lojistik hatta sahip olduğuna dikkat çekerek, öncelikle örgütün bu lojistik hattının çökertilmesi gerektiğini belirtti. Kaynaklar, önceliğin PKK’nın en kritik ve en önemli lojistik hattı olan Sincar, Zummar ve Keyvan hattının lağvedilmesine verilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Nisan ayına kadar Tahran-Ankara hattında görüşme trafiğinin devam edeceğini ardından harekete geçilmesinin planlandığını ifade eden kaynaklar, PKK’nın iki lojistik hattının ortadan kaldırılması ile ABD’nin PKK’ya vereceği desteğin Suriye sahası ile sınırlı kalacağını belirtiyor.

DOKUZ NOKTA KAPATILACAK

PKK’nın Kandil Dağı ve etrafındaki bölgelerin İran’a sıfır nokta olduğunu belirten askeri kaynaklar, TSK’nın da bölgedeki hareketliliği ve örgütün muhtemel operasyonlar sürecinde Kuzey koridorunu kullanarak Suriye ve Sincar hattına geçişini önlemek üzere Türkiye sınırındaki 9 lojistik geçiş boğazını keseceğini kaydediyor. Örgüt ile bölgedeki 281 köyün iç içe olduğunu ifade eden kaynaklar, Türkiye’nin 9 boğazı kapatması ile birlikte Ankara’nın istihbari ve hava operasyonu ile destek vereceği operasyonel süreç için 7 Nisan’a kadar projeksiyon çalışmalarının devam edeceğini ifade ediyor.