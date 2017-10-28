Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Habur Sınır kapısının alternatifi olması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı için Irak ordusunun Fish Habur’un güvenliğini sağlaması bekleniyor. Bu hafta içinde yapılan zirve ile Ankara-Bağdat arasında alınan karar gereğince Fish Habur’un Peşmerge ve YPG’den arındırılması planlanıyor. İlk aşamada planlarda Habur’un Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır kapısının el değiştirmesi ve Irak Merkezî Yönetim’e geçmesi planlanıyor. Bu bölgeye doğru silahlı kuvvetlerini yönlendiren Bağdat’ın, Fish Habur’u kontrol altına alması da ikincil olarak planlanıyor. TSK, Irak Ordusuna destek olmak amacıyla 4 bine yakın kuvvetini Ovaköy’e kaydıracak. Mehmetçiğin tezkere çerçevesinde Irak bölgesine doğru 10 kilometre hareket etmesi bekleniyor.

Türkiye üzerinden aktarılan Musul ve Kerkük’ün petrolü Fish Habur-Ovaköy üzerinden gelecek. Ankara-Bağdat ticaretinin de kilit noktası hâline gelecek bu bölge ile beraber Barzani’nin tüm geliri ortadan kalkacak. Bu sebeple güvenlik tam olarak sağlanana kadar petrol hattının civarında her iki ülkenin de askeri unsurları bulunacak. Irak bölümündeki kara yollarının yapımında ise Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü devreye girecek. Irak güçleri, Suriye sınırı boyunca Kuzeye doğru başlattığı operasyonu tamamlamasıyla beraber, Barzani’nin Suriye ile fiziki bağlantısı da tamamen koparılmış olacak.