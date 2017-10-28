Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.Kararda ayrıca, 7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kararda, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” denilmişti.