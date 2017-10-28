Başkan Gökçek, bugün saat 14.00’te olağanüstü toplanacak olan Belediye Meclisi’nde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyelerine veda edecek.
Gökçek, bugün 14:00'te istifasını verecek
28.10.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Melih Gökçek, 23,5 yıl sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, bugün veda ediyor.
Etiketler : Melih Gökçek,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Belediye Meclisi,
514994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/514994.aspx
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