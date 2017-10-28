Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Würzburg Julius-Maximilian Üniversitesinde bir öğretim üyesi başörtülü öğrenciyi aşağıladı. Öğrenciler tepki için sınıfı boşalttı. Würzburg Üniversitesi Avrupa Araştırma Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Sahibesi ve Politik ve Sosyoloji Bilimleri Enstitüsü Müdiresi Prof. Dr. Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, ders esnasında bir kız öğrenciyi başörtüsünden dolayı taciz etti. Kadın öğretim üyesi, ders konularını işlemek yerine, herkese açık ders alanlarında başörtülü olmanın artık bir saygısızlık olduğunu iddia etti. Ayrımcı ifadelerine devam eden Bocquet, salonda bulunan başörtülü bir talebeyi işaret ederek âdeta onu hedef gösterdi. Bunun üzerine sınıftaki diğer talebeler, duruma itiraz ederek insanların dinî özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmelerine rağmen, Müller-Brandeck-Bocquet üniversitenin seküler alanlar olduğunu ve bilimde din özgürlüğünün kabul edilemeyeceğini iddia etti. Öğretim üyesinin çirkin davranışını protesto eden talebelerini büyük bir kısmı salonu derhâl boşalttı.