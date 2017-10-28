Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonlarıyla gözaltına alındı.