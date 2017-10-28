Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonlarıyla gözaltına alındı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu
28.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
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515001 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515001.aspx
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