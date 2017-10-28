Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

''İkisi için de dua ediyor, teyzem için özellikle af diliyorum.'' diyen Dora Ercan, ''O olaydan sonra uzun süre ağlama nöbetleri geçirdim, psikolojik destek almak zorunda kaldım. Çünkü sosyal medyadan sürekli hakaret içeren mesajlar geliyordu.'' dedi.

Dora Ercan şunları ifade etti; ''Teyzeme ait eşyaları karakoldan alamıyoruz. Çünkü dört mirasçısı var. Üç dayım, bir de ben...

Dayılarımdan biri cezaevinde olduğu için işlem yürütülemiyor. Zaten reddi miras yapıyorum. Teyzemin parasıyla puluyla ilgilenmem. Ama adına çeşme yaptırmak istiyorum.''