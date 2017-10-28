Ağustos ayında siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan daha sonra da Ataşehir’de özel bir hastanede tedavisi süren halterci Naim Süleymanoğlu’na karaciğer nakli gerçekleştirilmişti. Süleymanoğlu bu süreci atlatırken bu kez de beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Nakilden sonra yoğun bakım ünitesinde beyin damarlarında kanama olduğu belirtilen Süleymanoğlu’nun bu süreci de atlatması için doktorların çabası sürüyor. Öte yandan, Süleymanoğlu’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beyin kanaması geçiren Naim Süleymanoğlu’nun durumu iyi
28.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede karaciğer nakli yapılan Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun bu kez de beyin kanaması geçirdiği ancak bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler : Naim Süleymanoğlu,sağlık durumu,
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