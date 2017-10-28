Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu" konulu Kartepe Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen zirvedeki "Dünya Darbe Deneyimleri" konulu oturumun ikinci bölümünde konuşan Dr. Mustafa El Guindy, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde halk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı çizgide buluşup ülkesini koruduğunu ve böylelikle darbecilerin başarısız olduğunu söyledi.

Dış güçlerin Türkiye'nin güçlenen ekonomisinden memnun olmadıklarına dikkati çeken Guindy, "Erdoğan'ın iktidara geldiği 2002 ve 2012 arasında Türkiye sıçrayış yaşadı. GSYİH'de yüzde 60'lık artışı ve kişi başına düşen milli gelirde de yüzde 40 artış oldu. Türkiye'nin yıllık ortalama büyümesi yüzde 3,6'yla birçok gelişmekte olan ülkeden daha fazlaydı. Bunu da beğenmediler." diye konuştu.

Guindy, ekonomisinin toparlanmasının Türkiye'yi bölgede büyük bir güç haline getirdiğini vurgulayarak, "AK Parti'nin Türkiye'yi yeni bir rotaya sokması ve birbiri ardına ekonomik toparlanma adına başarılar kaydetmesi, hem Türkiye'yi güçlendirdi hem Ortadoğu'ya yaradı. Birlik, beraberlik ve Osmanlı'dan gelen destek hissiyatı bütün Ortadoğu'ya yansıdı ve Türkiye'nin çevresindeki ülkeler Türk liderliğinden etkilendi." ifadelerini kullandı.

İslamiyetin ülkelerini toparlayacak ve yaralarını saracak yagene güç olduğunu vurgulayan Guindy, şöyle devam etti:

"İslamiyet insanlığın ihtiyaç duyduğu yegane destektir. Osmanlı'nın pek çok önemli isminin vizyonlarını da yine biz sürdüreceğiz. Şüphesiz ki Türkiye ve Ortadoğu'da açılan yaralar, sorumluluk sahibi olan ve bunun bilincinde olan bir liderle bir aslan kadar kuvvetli ve dikkatli bir liderle sarılacaktır. Erdoğan'da gördüğümüz liderliğe her yerde ihtiyacımız var."

"Türk halkının darbe karşısındaki duruşu dünyaya örnek oldu"

Prof. Dr. Miguel Barrientos da "Darbeler, Latin Amerika'da Demokrasi ve Zorluklar" isimli bildirisinde, Latin Amerika'daki darbeler hakkında bilgiler verdi.

"Ceza Hukukunun Demokrasinin Korunmasına Katkısı" isimli sunum yapan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ena Kazic ise demokrasinin korunmasında ceza hukukunun önemli bir işlevi olduğunu ifade etti.

Kazic, Türkiye Anayasası'nda demokrasinin vazgeçilmez bir değer olduğunun vurgulandığına dikkati çekerek, "Türk halkının 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı gösterdiği cesur tutum, tüm dünyaya örnek olmuştur." dedi.

"Müslüman ülkeler Türkiye'yi İslam'ın bir çiçeği olarak görmekte"

Aktivist Kamal Qurrish de "Türkiye'de Darbe Girişimi" başlıklı konuşmasında, Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye'nin birçok ülkeye liderlik yaptığını vurgulayarak, "Müslüman ülkeler Türkiye'yi İslam'ın bir çiçeği olarak görmekte." ifadesini kullandı.

Oturumun son konuşmasıcı olan aktivist Jorge Elias Gil Viant ise Küba askeri darbesinin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlığını Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Lale Şıvgın Dündar'ın yaptığı "Dünya Darbe Deneyimleri" konulu oturumun üçüncü bölümünde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic, Yrd. Doç. Dr. Emir Suljagic ve Yrd. Doç. Dr. Dzevad Drino ile Benjamina Londrc tebliğlerini sundu.

Mulaosmanovic konuşmasında Bosna Savaşı ile 15 Temmuz'daki darbe girişimini mukayese ederek, her iki olayda da sadece bir telefon görüşmesiyle tarihin yönünün değiştiğini vurguladı.