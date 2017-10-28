Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 23,5 yıllık görevinden bugün ayrılan belediyenin kapalı anons sisteminden personeline veda konuşması yaparak helallik istemişti. Başkan gece yarısı sosyal medya hesabından 14.00'te istifa edeceğini de duyurmuştu. Melih Gökçek veda konuşması yapıyor...

İşte Gökçek'in konuşmasının satır başları:

"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu.

TÜRKİYE'YE BİZ ÖĞRETTİK

İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bu bin kusura inmiştir. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye'ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara'da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?"

'YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA'YI ARIYORUZ'

Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. Dile kolay 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bu 17 defa İstanbul'a Ankara'dan geliş demek. Modifiye asfaltla Türkiye'yi Ankara tanıştırdı. Dekoratif saatler ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik. Hava kirliliği dolayısıyla kuşlar, ağaçlardan dökülürdü. Ankara'da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. 1994'ten önce 71 yıllık cumhuriyet tarihinde Gökçek öncesi 81 kilometre alt yapı yapılmıştı. Şimdi bu 250'ye yaklaştı. Performansımız, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde 7.5 katıdır. Ankara'yı üç kat büyüttük. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Belediyenin cebinden beş kuruş çıkmadan tesisleri biz kurduk, bedava topladık. Çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz. Ankaramızın adı bozkır Ankara'ydı. Kişi başına düşen yeşil alan 2 kilometrekare. Şimdi bu 20 kilometrekareye ulaştı. Ankara'ya 78 milyon ağaç ve çalı grubu dikmişiz. Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda 19 park vardı, şimdi 399 yeni park ilave etmişiz. Eskiden Ankara içinde yeşillik aradık şimdi yeşillikler içinde Ankara'yı arıyoruz.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANKARA BİR NUMARA'

Kentsel dönüşümde Ankara bir numaradır. Şu ana kadar kaldırdığımız gecekondu sayısı 20 bin 499'dur. 33 bin 612 konut ürettik. Bu konutları üretirken vatandaşımız mağdur olmasın diye ödediğimiz kira parası 265 milyon lira. Türkiye'de sanayi ve organize sanayilerine karşılıksız olarak altyapı hizmeti verdik. 290 trilyon liralık yatırım yaptık. Sosyal ve kültürel projelerde Ankara, Türkiye'de bir numaradır. Şu anda belediyemiz, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik 165 tane sosyal ve kültürel projesi yürüyor. Bir başka ilkimiz, Gazi Üniversitesi'nde başlattığımız meslek edindirme kurslarımız. Bu proje kapsamında 17 bin mezun verdik. Şimdi bütün Türkiye'de belediyeler aile yaşam merkezleri açıyor."

İSTİFAMI ERDOĞAN İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa talebini yerine getiriyorum. enim davamda liderin talimatına uymak gerekir. Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur.

'YARIN ÖĞRENECEKSİNİZ' DEMİŞTİ

Melih Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti.

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı.

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu’ nu bitirdi. Parlamento muhabirliği, gazete temsilciliği, Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerliğini Kıbrıs Güzelyurt ‘ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık ve market işletmeciliği yaptı.

Babasının Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Gökçek, 1991 yılında Ankara Milletvekili oldu. 1994 yılında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.

Halkın güvenini kazanarak 4 dönem üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, hizmet anlayışı ile Ankara’yı örnek bir başkent haline getirdi. Hayata geçirdiği yeni projeleri ile Ankaralıların takdirini kazanmanın yanı sıra almış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllerle de bu başarısını taçlandırdı.

SİYASİ HAYATI

25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Ankara Keçiören Belediye Başkanlığını % 56,6 oy alarak kazandı. Görevini tamamladıktan sonra Gökçek bürokrasiye geri döndü.

1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. 1999, 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilere 4 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak bir rekora imza attı. Halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

1984 - 1989 ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1989 - 1991 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1991 - 1994 REFAH PARTİSİ ANKARA MİLLETVEKİLİ

1994 - 1999 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1999 - 2004 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2004 - 2009 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2009 - ... ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu’nda (Mayıs 2011) oy birliği ile Birliğin Başkanlığına seçildi.Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Genel Kurulu ve Küresel Tasarım Kentleri Zirvesinde (Eylül 2011) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK, Genel Kurul’a katılan 18 ülkeden 32 kent tarafından oybirliği ile Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Başkanlığına seçildi.