Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam 8617 gündür Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bıraktığını açıkladı. Gökçek, ''Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek bu güzel vatanın yeniden karanlık günlere dönmemesi demek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat'ta da, Gezi Parkı'nda da, 15 Temmuz'da da aynı olmuştur.'' dedi.

''BİZDEN GÖRÜNÜP BİZDEN OLMAYANLARI HELAK ET YARABBİ''

Konuşmasını çok sert ifadelerle bitiren Gökçek, ''Bizden görünüp bizden olmayan, görevleri Recep Tayyip Erdoğan ile yakınları arasında fitne açanlara imkan verme, onları helak et yarabbi." dedi.