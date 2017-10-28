Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında canlı yayında istifa sebebini açıklayan Gökçek, ‘’Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda emir demiri keser.’’ diyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediğini söyledi.

Melih Gökçek’in istifa sebebini açıklamasının ardından salonda alkış tufanı koptu

‘’İSTİFAMI ERDOĞAN İSTEDİ’’

"...Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. AK Parti umut olmuş bir harekettir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hareket sayısız fedakârlık yapmıştır. Devrim niteliğindeki yeniliklerle Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye tanıştı. Yaşam kalitesini artıracak adımların yanısıra yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir. Yaşlı, engelli, şehit aileleri, gaziler gibi pek çok kesime maaş bağlanmış, mazlumun ilacı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkâr edilemez. Böyle bir siyasala iktidara biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Özellikle muhalif medya ve bazı partiler benim yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp bunu kaşıdırlar. En çok Tweet atan Melih Gökçek bir kere bile cevap vermedi.

Melih Gökçek'in sessizliğinin nedeni neydi? Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda emir demiri keser. Bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum. Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğmu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. bana istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Recep Tayyip Erdoğan demek bu güzel vatanın yeniden karanlık günlere dönmemesi demek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevi bırakıyorum. Alnım aktır. Ben bir dava adamıyım. Benim duruşum 28 Şubat'ta da, Gezi Parkı'nda da, 15 Temmuz'da da aynı olmuştur.

Davamız için mücadele gerekiyorsa hazırız. 23.5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.