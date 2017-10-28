Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya’ya getiriliyor.