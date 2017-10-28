Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş'taki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya’ya getiriliyor.
Antalya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
28.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Antalya merkezli,Fetullahçı Terör Örgütü,
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