Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali İhsan Ölmez kimdir? Melih Gökçek'in istifasının ardından vekaleten yerine Ali İhsan Ölmez'in geleceği açıklandı. Peki Ali İhsan Ölmez kimdir? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Melih Gökçek başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gökçek, 23,5 yılda yaptığı icraatlarla ilgili bir sunum ve veda konuşması yaptı.

Ali İhsan Ölmez vekalet edecek

Öte yandan Gökçek'in istifasının ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak. Başkan seçilmek için iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. Bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkan vekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.