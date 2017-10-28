Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan CHP eski lideri Deniz Baykal'ın tedavisine devam ediliyor. Ankara Üniversitesi Rekötür Prof Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

ZAMAN ZAMAN GÖZLERİNİ AÇIYOR

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin önceki akşam açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi solunumu kendisine ait herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Sözleri anlıyor, basit komutları yerine getiriyor. Yine yoğun bakımda tedavisi devam edecek" diye konuşmuştu. Baykal'ın sağlık durumun aynı seyrini dün de sürdürdüğü belirtildi.