Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunan şüpheli araçtaki 1'i yaralı 4 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanırken, araçta 2 adet kontrollü patlama yapıldı. İşte olayın detayları... İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ militanları yakalandı. Polisin takibindeki militanlardan ikisi kadındı. Teröristlerden biri ayağından vuruldu.



Polis takibe aldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 4 kişiyi takibe aldı. İkisi kadın 4 şüpheli, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında araç içerisindeyken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 zanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülürken, ayağından vurularak yakalanan şüpheli ise hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli araç kontrollü şekilde patlatıldı

Şüphelilerin açık otoparkta bulunan aracı kontrollü şekilde patlatılırken, polisin araç üzerindeki incelemesi sürüyor.

