Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "İçiniz rahat olsun, bütün şehitlerimizin hesabını FETÖ denen alçak hainlerden soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. Diğer terör örgütleriyle de amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin önünü terör örgütleriyle, faiz lobileriyle, toplum mühendisleriyle, ekonomik kriz vesayet örgütlerinin baskılarıyla kesmeye çalışıyorlar. Asla başaramazlar." dedi.

"Türkiye büyüyor, Türkiye büyüdükçe hedeflerimiz de büyüyor." diyen Yıldırım, "Hedeflerimiz büyüdükçe kıskananlar da artıyor. Varsın artsınlar, biz kararlılıkla muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşımak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." açıklamasında bulundu.