Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları;



Toplantımızın şehrimize, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizi sevgisi ile coşkusu ile bağrına basan Konya'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Konya en başından beri bizim yanımızda dimdik durdu. Konya'dan aldığımız destek ve güç bizim için çok önemlidir. Konya bizi hiç yalnız bırakmadı.



ERDOĞAN, ERKEN SEÇİM İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Ana muhalefet partisi ülkenin hiçbir meselesiyle ilgilenmiyor hiç bir proje üretmiyor. Erken seçim istiyor. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki.





