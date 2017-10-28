Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli araçta yapılan incelemede, parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıktı. 1 yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bayrampaşa’daki şüpheli araçtan parça tesirli bomba çıktı
28.10.2017 - 19:49 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan şüpheli araçtan parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıktı.
Etiketler : bayrampaşa,avm,bombalı araç,son dakika,
515106 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515106.aspx
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