Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bırakılan ve fünye ile patlatılan şüpheli araçta yapılan incelemede, parça tesirli el yapımı uzaklıktan kumandalı bomba çıktı. 1 yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.