Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, başkentin kuzeyindeki El-Muşahede bölgesinde intihar eylemcisinin  üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. Hıdır, saldırıda bölgede bulunan camideki bir güvenlik görevlisi ile 3  sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.