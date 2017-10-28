Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Hamarweyne bölgesindeki bir otelde bu akşam meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ve bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetlendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir.”