Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristlerin saat 16.30 sıralarında otomobili Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak kaçmaya çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir terörist bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, diğer 3 DEAŞ’lı da yakalandı. Bomba imha ekipleri, şüpheli aracı fünye ile 2 defa patlatırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde inceleme yaptı. DEAŞ’lı teröristlerin aracında parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.