Teröristlerin saat 16.30 sıralarında otomobili Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bırakarak kaçmaya çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir terörist bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, diğer 3 DEAŞ’lı da yakalandı. Bomba imha ekipleri, şüpheli aracı fünye ile 2 defa patlatırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde inceleme yaptı. DEAŞ’lı teröristlerin aracında parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tespit edildi.
29 Ekim’i kana bulayacaklardı! 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
29.10.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt ve Arnavutköy’de yaşanan patlamaların ardından Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bombalı eylem hazırlığındaki teröristleri taşıyan bir aracı takibe aldı.
Etiketler : deaş,terör,
515210 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515210.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER