TBMM Genel Kurulu, bu haftaki çalışmalarına 31 Ekim Salı günü, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmasına ilişkin tasarıyı görüşerek başlayacak.Tasarıya göre, kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kuruluş olacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında ofisler kurabilecek. Kurum için 50 kadro ihdas edilecek.HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve bunları uygulayacak.Helal Akreditasyon Kurumunun yurt dışında yürüteceği hizmetler için buralarda ofisler kurulabilecek. Yurt dışı ofisleri, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

127 MADDELİK "TORBA TASARI" 5 BÖLÜM HALİNDE GÖRÜŞÜLECEK

31 Ekim Salı ile 1 Kasım Çarşamba günü bu tasarıyı yasalaştırmayı planlayan Meclis, 2 Kasım Perşembe günü 127 maddelik "torba tasarıyı" görüşmeye başlayacak.Genel Kurul, 5 bölüm halinde ele alınacak tasarı için, haftalık çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin yanısıra, pazartesi (yarın hariç) ve cuma günleri de mesai yapacak.Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için, fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.Bakanlar Kuruluna, Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini yüzde 50'ye kadar yükseltme, sıfıra kadar indirme veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 50'sine kadar artırma yetkisi verilecek.Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.Belediye ve bağlı idareler, yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.Meyveli gazoz, Alkolsüz bira ve enerji içeceklerinden yüzde 20 ÖTV alınacak, limonata ve meyve aromalı maden suları kapsam dışında kalacak."Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMA TAKVİMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da yarından itibaren yaklaşık bir ay sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak.Komisyonda yarın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın Geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler yapılacak.31 Ekim Salı gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri görüşülecek.

Buna göre, komisyonun bütçe takvimi şöyle:

- 31 Ekim Salı: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, MGK Genel Sekreterliği, Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu.

- 1 Kasım Çarşamba: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.

- 2 Kasım Perşembe: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu.

- 3 Kasım Cuma: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

Dilekçe Komisyonu bünyesindeki, Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılmasını ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, 1 kasım günü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve kazaları Önleme Vakfi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği yetkililerinden sunum alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 2 Kasım Perşembe günü basına kapalı toplanacak.