Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."