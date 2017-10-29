Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat 2015’te Suriye’nin Münbiç kenti DEAŞ işgalindeyken, Süleyman Şah ve iki askerinin naaşını Şah Fırat Operasyonu ile oradan alıp sınır bölgesindeki Eşme köyüne getiren emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. 100’ü aşkın zırhlı araç ve 500’ün üzerinde askerin katıldığı Şah Fırat’ı yöneten emekli komutan, Türkiye’nin PKK işgalindeki Afrin’e operasyon yapmadığı takdirde, Suriye kuzeyinde terör koridorunu planlayanların mutlaka Hatay’ı işgale yelteneceklerini belirtti.

BÜYÜK İSRAİL PLANI...

Uzun yıllar güneydoğu sınırlarında görev yapan, Suriye’deki iç savaş başladığında ve Kobani olayları sırasında bölgede bulunan İhsan Başbozkurt, Millî Birlik Cemiyeti’nin düzenlediği ‘Suriye ve Irak Analizi-Ortadoğu ve Petrol’ konulu konferansta, aralarında Suriye ve Iraklı Türkmenlerin de bulunduğu gençlere seslendi. Bugün bölgede yaşanan sorunların coğrafyanın zenginliklerine sahip olmak isteyen İngiltere, ABD ve İsrail’in 100 yıllık planlarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Başbozkurt, “Amaç, güneydoğu sınırlarımız boyunca uzanan büyük bir Ermenistan devleti, büyük bir Kürt devleti ve nihayetinde Büyük İsrail Devleti’ni kurmak... Bu yapılanların tamamı, İsrail’i korumak ve bu bölgede emniyete almak için ABD ve İngiltere’nin bir oyunu. Buna dur dememiz lazım. Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye var. Yüzyıllık haritaları ve planları masadan kaldırmalıyız” dedi.