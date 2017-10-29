Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, örgüt adına sokak eylemleri gerçekleştiren 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.
Van'da terör operasyonu, 6 gözaltı var
29.10.2017 - 19:45 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler : van,terör,operasyon,haberler,
515315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515315.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER