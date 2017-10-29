Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, örgüt adına sokak eylemleri gerçekleştiren 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.