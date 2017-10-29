Sosyal Bilimler alanında İlber Ortaylı, Sinema Dalında Yavuz Turgul,Müzik alanında Göksel Baktagir, Geleneksel sanatlarda Ali Toy, Resim alanında Ressam Selahattin Kara Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü'nü ise Nurettin Topçu'ya verildi.