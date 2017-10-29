Sosyal Bilimler alanında İlber Ortaylı, Sinema Dalında Yavuz Turgul,Müzik alanında Göksel Baktagir, Geleneksel sanatlarda Ali Toy, Resim alanında Ressam Selahattin Kara Cumhurbaşkanlığı Vefa Ödülü'nü ise Nurettin Topçu'ya verildi.
Erdoğan kültür sanat ödüllerini açıkladı! İşte büyük ödüllerin sahipleri
29.10.2017 - 20:10 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödüllerine layık olan isimleri açıkladı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri,
515318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515318.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER