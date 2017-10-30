Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selam Tevhid’de kumpas davasının sanıklarından eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadesinde, yaptığı dinleme işlemlerinden, örgüt bağlantısına, “Fuat Avni’’den, cezaevindeki örgüt mensuplarının nasıl iletişim kurduklarına dair beyanlarda bulundu.

Altuntaş, katıldığı FETÖ toplantılarının birinde meslektaşlarından Z.E’nin kendisine ‘Gülen’in Çin’e giderek vefat edeceğini, memurlardan himmet toplanılması hususunda talimat verildiğini’’ söylediğini ancak kendisinin himmet talebini reddettiğini savundu.

Altuntaş, ‘’O dönem Fuat Avni hesabının Sait Sefa isimli şahıs tarafından kullanıldığı yönünde haberler vardı. FETÖ’den dolayı tutuklu S.Y, bu yöndeki tespitin doğru olduğunu bizzat kendisi bana söylemişti. Yine aynı kişi Fuat Avni hesabından paylaşılan bazı komplo teorileri ilgili olarak da bana bazı şeyler söylemişti. Bu şahıs bunları beyan ettikten sonra Fuat Avni isimli hesaptan da bu hususta bazı tweetler atılmıştı’’ dedi.

Sanık Altuntaş, darbe girişiminden hemen önce aynı koğuşta kaldığı iki meslektaşının diğerleri gibi rüya anlattıklarını hatta bu rüyalarda Peygamberimizi de referans gösterdiklerini belirterek, yakın zamanda iyi şeyler olacağını söylediklerini dile getirdi. FETÖ’nün 15 Temmuz gecesinde televizyondan durumu fark ettiklerini anlatan Altuntaş “Koğuştakiler bunu büyük bir sevinçle karşılayarak, ‘artık bu işin bittiğini, gelecek olanların şimdiki yönetimden daha iyi olduğunu’ söyleyerek sevinç gösterisinde bulundular. Hatta koğuştaki panoya ‘Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz’ yazdılar.’’ diye konuştu.

Altuntaş, darbenin başarısız olduğunu anlayınca bazı kişilerin hemen fikir değiştirdiğini belirterek, bu defa da bunun ‘’kontrollü bir darbe’’ olduğunu, ‘’kim tarafından yapıldığının belli olmadığını’’ beyan ettiklerini vurguladı. Bu dönemden sonra bu kişiler ile sıklıkla tartıştıklarını söyleyen Altuntaş, koğuştaki gözlemlerini ise şöyle anlattı: “Hâlen koğuşlar arasında kalem pillere not kâğıtları sarmak suretiyle iletişim kurulmaktadır. Avlularda tel örgüler olsa da araları geniş olduğundan dolayı bu yöndeki iletişim kesilememiştir. Yine hastane veya duruşma nakillerinde de diğer koğuşlarda yer alanlarla görüşebildiklerinden koğuşlar arasında iletişim devam etmektedir. Bu şahıslar sürekli uhrevi bazı olayları yorumlayarak kendilerini motive etmektedirler. Böylece örgütteki kopma veya itirafların önüne geçmeye çalışmaktadır.’’

Mahkeme, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Altuntaş’un tahliyesine karar verdi.