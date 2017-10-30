Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki (HSYK) FETÖ mensubu 5 eski üyenin örgüt abiliğini yapan eski Yargıtay Üyesi firari Nazmi Dere’nin ByLock konuşmalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Dere’nin, sivil imamlardan aldığı talimatları örgüt içerisinde yer alan Kurul üyelerine aktardığı tespit edildi. Dere’nin özellikle ByLock’tan örgütün yargı imamlarından “Cemal” kod adlı Celil Kalyoncu’ya gönderdiği mesajlar dikkat çekti. FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonların ardından yurt dışına firar eden Kalyoncu’ya “Son bir defa uzaktan da olsa size el sallamak isterdim, hanım gözyaşlarını tutamadı. İnşallah iyisinizdir nerede olduğunuzu bilmemiz gerekmiyorsa yazmayın. Ama buradan görüşmek isterim eğer mahzuru yoksa” şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. ByLock’tan Dere’nin, Kurul tarafından örgüt mensubu olan ve ihraç edilen hâkim-savcılarla ilgili Danıştay’a verilecek dilekçeleri hazırlamak üzere bir ekip oluşturmak için talimat verdiği görüldü. Dere’nin ByLock’tan gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Kıymetli abilerim bilindiği üzere ilk defa geçen hafta HSYK bazı abilerimizle ilgili meslekten çıkarma kararı verdi ve artık Danıştay’a dava açma süresi başladı. Danıştay’a açılacak davaların dilekçesi çok güzel ve özenli olmalı diye düşünüyorum. Zira bu davalar bizim AİHM’e taşıyacağımız davalar olacak ve ilk defa ihraçlar yargıya taşınmış olacak. Bu nedenle Danıştay tecrübesi olan abilerimizle ve Kurul’daki abilerimizle dava dilekçesi hazırlamak için bir heyet kurmamız gerekiyor.”

Soruşturma kapsamında, yüksek yargıdan sorumlu sivil imamın “Ziya” kod adlı Harun Uygun olduğu aktarıldı. Dere’nin, eski Yargıtay üyesi firari Aydın Boşgelmez ile beraber Şubat 2015’te yapılacak Yargıtay Başkanlığı seçimi için sivil imamlardan seçimde nasıl hareket edeceklerini, kime oy vereceklerini belirleyecek talimatı bekledikleri ByLock’taki yazışmalarında yer aldı.