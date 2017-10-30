Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye hız verdi. Ekiplerin sokaklara ani baskın yapmasından dolayı torbacılar kimsesizler mezarlığında uyuşturucu satmaya başladı. Polisin mezarlığa yaptığı baskında 3 kişi, esrar satarken suçüstü yakaladı. Polis zanlıların kimlik sorgusunda ise şok oldu. Yakalanan Murat O. (21), H.D. (17) ve Fati isimli şahısların Filistin uyruklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıların üzerilerinde yapılan aramada 26 paket esrar çıktı.