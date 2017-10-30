Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 58'e yükseldiği öğrenildi. Ekipler diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, geçen hafta yapılan operasyonlarda şüphelilerden 52'si gözaltına alınmıştı.