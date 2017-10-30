Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep 10. Ağır ceza mahkemesinde, aralarında eski subayların da yer aldığı 15'i tutuklu 19 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

ÜNİFORMALI TERÖRİSTLER

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz 2016'da askeri hiyerarşi dışında, kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanımlayan FETÖ üyesi "üniformalı teröristler" tarafından, anayasayı askıya alarak seçilmiş cumhurbaşkanını görevden almak, Meclis ve hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunulduğu hatırlatıldığı iddianamede Hakkari'den Siirt'e gelmesi planlanan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i etkisiz hale getirmeyi hedefledikleri yer aldı.

Korgeneral Temel'in helikopterle karargahının konuşlu olduğu Van'a gitmesi üzerine şüphelilerin de Terzi'nin talimatıyla rotayı Van'a çevirdiği ifade edilen iddianamede, karargaha inen şüphelilerin karşılarında asker ve polisleri görünce "helikopterde apandisiti patlayan bir yaralının olduğunu" söyledikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların Temel'e ulaşamayacaklarını anlayınca izin beklemeden havalandığı ve Hakkari'de yakıt ikmali yaparak Silopi'ye döndüğü bilgisine yer verilmişti. Ayrıca dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın, bu sırada Erbil'de görevli Tuğgeneral Halil Soysal'ı arayarak, Silopi'ye gitmesi ve yetkiyi devralması talimatı verdiğine dikkat çekildiği iddianamede, Koca'nın da tutuklu sanık eski binbaşı Necmettin Berk'i arayarak,Habur Sınır Kapısı'na gidip Soysal'ı engellemesini istediği kaydedildi.

Karargahtaki bazı kameraların çalışmadığının belirlendiğine işaret edilen iddianamede, Habur Sınır Kapısı'ndaki kamera görüntüsünde ise forklift ile beton bariyer taşınarak yolun kapatıldığı da yer almıştı.Korgeneral Temel ile Tuğgeneral Soysal'ın müşteki olarak yer aldığı davanın güvenlik gerekçesiyle Şırnak'tan Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanıldı.Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeceçi ve bir grup parti avukatı da Gaziantep Adliyesi'ne giderek, davaya müdahil olacağını açıkladı.