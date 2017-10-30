Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zongludak ile birlikte İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden banka personeli M.Ç., işçi A.K., üniversite öğrencileri U.K., M.Ç., Karayolları çalışanı İ.Ö., FETÖ'nün kapatılan okulunda çalışan S.Ş., esnaf H.N.Ö. ve kadın öğretmen Y.T., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyette işlemleri devam ediyor.