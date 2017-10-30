Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda görülen duruşmaya 20'si tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı.Müşteki avukatlarının da bulunduğu duruşmayı çok sayıda izleyici de takip ediyor.Duruşmada, sanık ve müştekilerin kimlik tespiti yapılıyor.

Güvenlik önlemleri



Silivri İlçe jandarma ekipleri, duruşmanın yapılacağı binada ve salonda güvenlik tedbiri aldı.Araç sürücüleri, üç kontrol noktasında yapılan arama sonucunda duruşmanın yapıldığı binaya ulaşabildi.İzleyiciler, avukatlar ve basın mensupları da duruşmanın yapıldığı binaya girişte kimlik kontrolünden geçti.Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde bulunan jandarma trafik ve motorize ekipleri de otomobillerin giriş çıkışlarının kontrolünü sağladı.