Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan proje, zahmet, özveri, alın teriyle hayata geçirildiği için çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir hattın bölgemize getirisi sadece ekonomik olmayacaktır. Proje, siyasi olarak barış, güvenlik, istikrar ve sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"Demiryolu hattının kapasitesi 2030' da 3 milyon yolcuya ulaşacak"



Erdoğan, şöyle devam etti:

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi, 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Demiryolu hattının kapasitesi, 2030'da 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yüke ulaşacaktır. Hat, barış, güvenlik, istikrar ve refah getirecek, ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı sağlayacaktır."