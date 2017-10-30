ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak 58 milyon 900 bin dolar tutannda bir ek sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla el telsizi geliştirilmesi ve üretiminin yapılacağı ifade edilen açıklamada, teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.
ASELSAN 59 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
30.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki' sözleşmesi ile ilgili olarak 58,9 milyon dolarlık ek sözleşme imzalandı.
Etiketler : ASELSAN,Savunma Sanayii,TSK,
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