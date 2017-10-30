Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ​Ahmet Edip Uğur istifa etti İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hem AK Parti hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

"AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır" diyen Uğur açıklamasında şunları söyledi: "Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok. Usulsüzlüğünüz yok. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Veda da va vefa da var. Partimden ve belediye başkanlığı görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. bugünü kadar aldığım bütün görevlerde Balıkesirli hemşehrileremize hizmet etmeye çalıştım."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Üzgün olduğunu söyleyen Uğur ailesine çalışma arkadaşlarına teşekükr ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesirlidir.İstanbul Işık Lisesinde Orta öğrenimini, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Nurgül Uğur ile evli ve üç çocuk babasıdır.Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yapmıştır.Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam etmektedir.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez parlamentoya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemler de adaylığını koyarak üst üste üç defa Milletvekili seçilmiştir. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve idari İşler Başkanı olarak görev yapmıştır.30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde %39.8 oy ile Adalet ve Kalkınma Partisinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.İstifası beklenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Balıkesir’de bir temel atma töreninde konuştu;”Bu işin içinde vefa da var veda var” dedi.