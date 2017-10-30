Bir istihbarattan yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Kent merkezinin yanı sıra Kağızman ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kars'ta terör operasyonu, 8 gözaltı var
30.10.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : kars,terör operasyonu,haberler,son dakika,
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