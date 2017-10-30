Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından yasa gereği, Meclis Birinci Başkanvekili olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ölmez aynı gün kardeşinin kara haberini aldı. Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas’taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez’i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Şükran Ölmez'in beyne giden damarların pıhtı atması sonucu tıkanması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölmez, dün Sivas'a gittiği için 29 Ekim kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik kabulüne katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı. Ölmez, bugün görevinin başına döndü.