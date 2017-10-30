Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

İtirazlara rağmen bu karardan geri dönmediler tabi bu karar bölgeyi daha çok sıkıntılara sokacak bir karardı. Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır. Bu büyük bir yanlıştı. Bu yanlış Ankara'dan Bağdat'tan Tahran'dan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı ama eldeki bulgurdan oldu.

Barzani'nin kararı elbette bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Parti başkanlığından ayrılmıyor yönetim başkanlığından ayrılıyor.

'BÜYÜK BİR EDEPSİZLİKTİR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Halkı ile beraber olan, bombaların altında ölümü bekleyen ve onlarla mücadele eden bir Cumhurbaşkanına "dikdatör" veya "faşist" demek için akıl yönünden sıkıntılı olunması lazım.

'SAĞLIKLI BİR İNSAN BUNU SÖYLEYEMEZ'

Okullarımız arasında ayrımcılık kalktı. Öğrencilerimiz arasında ayrımcılık kalktı. Türkiye'de birçok yasak kalktı.

Neye karşı darbe yapıldı. Türkiye'nin hükümetine karşı anayasal düzenine karşı darbe yapıldı. Milletin iradesini savunan bir dik görüşü Türkiye görmedi. Türkiye Cuymhuriyeti'nin cumhurbaşkanı ölümü göze alarak mücadeleye koştu. Cumhurbaşkanımıza diktatör demek, faşist demek akıl yoksunu insanların söyleyeceği birşeydir. Sağlıklı bir insan bunu söyleyemez.

AHMET EDİP UĞUR'UN İSTİFASINA İLK YORUM

Öncelikle Ahmet Edip Uğur Bey'in istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bugün partiden ve belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Değişim esasında halkımızn hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanlarımız bizim başkanlarımızdır. Gelen başkanlar da bizim başkanlarımıdır. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir.

Kendi bireysel tercihidir. Tek başına alınan karardır. AK Parti'nin tehtit etmesi de asla kabul edilmez. Varsa böyle birşey yasal yol açıktır, adım atmayı kendisi değerlendirecektir.

PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

Türkiye'nin ekonomisini batırmayı başaramadılar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi son zamanlarda Türkiye'nin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Türkiye'nin ekonomisini çökeltmek için el birliğiyle yaptıklarına bakarsak Türkiye'nin, ekonomisinin çökmesi lazımdı. Çöktü mü çökmedi.

AMERİKA VİZE KRİZİ

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize sorunu her iki ülkeye de zarar vermektedir. Hiçbir dönemde böylesi bir uygulamayla karşılaşılmadı. Son krizde olumsuz bir karar çıktı. İki ülke yetkilileri arasında görüşme yapıldı. O günden bu güne sorunun çözülmesi için bir adım atılmadı. Bu noktada görüşmeler iki ülke arasında devam ediyor.