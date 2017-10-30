Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Çağlayan'da E5 karayolunun Anadolu-Avrupa istikametinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlar önce birbirine, ardından da metrobüs demirlerine girdi. Trafiğin neredeyse tamamen durduğu bölgede araç yoğunluğu her geçen saniye artıyor.

3 ARAÇ ÖNCE BİRBİRİNE SONRA METROBÜS BARİYERLERİNE GİRDİ

E5 karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında meydana gelen kazada 3 araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde önce birbirine, ardından da metrobüs bariyerlerine çarptı. Trafiğin durma noktasında olduğu bölgede iş çıkış saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.