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Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye talebi reddedildi!
30.10.2017 - 19:13 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 19:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye talebi reddedildi. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Ömer Faruk Kavurmacı'nın talebi ise reddedildi.
Etiketler : ömer faruk kavurmacı,
515610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515610.aspx
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