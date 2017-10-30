Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrası kamu görevlilerinden yurt dışına çıkışta istenen izin belgenin 15 Kasım'dan itibaren istenmeyeceğini açıkladı.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu. Ayrıca yakınları da böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar. Kamu görevlisiyse bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır. Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir."