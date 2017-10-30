TSK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 43’üncü Dönem Uzman Erbaşlara 23 Ekim 2017 tarihinde “Özel Engel Parkurundan Geçiş” ve 25 Ekim 2017 tarihinde “Sarp ve Kayalık Araziden İniş ve Tırmanma” eğitiminin verildiği aktarıldı. Zorlu eğitimlere ilişkin görseller de TSK’nın sitesinde yayınlandı.
TSK’dan uzman erbaşlara sıkı eğitim
30.10.2017 - 23:44 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 43’üncü Dönem Uzman Erbaşlara “Özel Engel Parkurundan Geçiş” ve “Sarp ve Kayalık Araziden İniş ve Tırmanma” eğitiminin verildiğini açıkladı.
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515660 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515660.aspx
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