Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 43’üncü Dönem Uzman Erbaşlara 23 Ekim 2017 tarihinde “Özel Engel Parkurundan Geçiş” ve 25 Ekim 2017 tarihinde “Sarp ve Kayalık Araziden İniş ve Tırmanma” eğitiminin verildiği aktarıldı. Zorlu eğitimlere ilişkin görseller de TSK’nın sitesinde yayınlandı.